Polskie truskawki są już dostępne w sprzedaży. Ile trzeba za nie zapłacić?
Sezon na truskawki dopiero przed nami, ale w sprzedaży można już znaleźć pierwsze owoce ze szklarni z krajowych upraw. Trzeba jednak liczyć się ze sporym wydatkiem – kilogram polskich truskawek na giełdzie kosztuje ponad 30 zł.
Portal SadyOgrody.pl sprawdził aktualne ceny truskawek dostępnych na rynku. Na razie dominują na nim owoce z importu. W sprzedaży pojawiły się już także niewielkie ilości polskich truskawek. Na giełdach rolnych trzeba za nie zapłacić sporo ponad 30 zł:
To ceny giełdowe, co oznacza, że na straganach owoce mogą być droższe.
Truskawki importowane są dostępne w sprzedaży w dużych ilościach, a ich ceny są trzy razy niższe. Na giełdzie w podwarszawskich Broniszach kosztują około 11-13 zł/kg, a na Giełdzie Kaliskiej trzeba za nie zapłacić 10-14 zł/kg.
Na niskie ceny wpływa duża podaż. Przed Wielkanocą rynek hurtowy w Broniszach zalały truskawki z Grecji. Powodem był wysyp truskawek w tym kraju, które ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie eksporterzy byli zmuszeni kierować w większych ilościach do Europy. Na początku kwietnia owoce można było kupić nawet za 8-9 zł za kilogram. Aktualnie ceny się stabilizują.
Choć pierwsze polskie truskawki szklarniowe trafiły już na rynek, to jak mówią plantatorzy, zbiory truskawek z tuneli rozpoczną się pod koniec tego miesiąca. W większych ilościach będą więc dostępne w sprzedaży na początku maja.
– Pierwszych truskawek możemy spodziewać się pod koniec kwietnia w tym roku – powiedział Mateusz Maruszewski, plantator, właściciel Farma Mój Owoc i Lody z Farmy, cytowany przez portal SadyOgrody.pl.
Szczyt sezonu na truskawki w Polsce rozpoczyna się zwykle w drugiej połowie maja, a najniższych cen można spodziewać się w czerwcu.
