Sezon na truskawki dopiero przed nami, ale w sprzedaży można już znaleźć pierwsze owoce ze szklarni z krajowych upraw. Trzeba jednak liczyć się ze sporym wydatkiem – kilogram polskich truskawek na giełdzie kosztuje ponad 30 zł.

Ceny polskich truskawek przed sezonem. Jest drogo

Portal SadyOgrody.pl sprawdził aktualne ceny truskawek dostępnych na rynku. Na razie dominują na nim owoce z importu. W sprzedaży pojawiły się już także niewielkie ilości polskich truskawek. Na giełdach rolnych trzeba za nie zapłacić sporo ponad 30 zł:

w podwarszawskich Broniszach polskie truskawki kosztują od 30 do 35 zł/kg

na Giełdzie Kaliskiej trzeba za nie zapłacić 32 zł/kg

To ceny giełdowe, co oznacza, że na straganach owoce mogą być droższe.

Ile kosztują truskawki z importu?

Truskawki importowane są dostępne w sprzedaży w dużych ilościach, a ich ceny są trzy razy niższe. Na giełdzie w podwarszawskich Broniszach kosztują około 11-13 zł/kg, a na Giełdzie Kaliskiej trzeba za nie zapłacić 10-14 zł/kg.

Na niskie ceny wpływa duża podaż. Przed Wielkanocą rynek hurtowy w Broniszach zalały truskawki z Grecji. Powodem był wysyp truskawek w tym kraju, które ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie eksporterzy byli zmuszeni kierować w większych ilościach do Europy. Na początku kwietnia owoce można było kupić nawet za 8-9 zł za kilogram. Aktualnie ceny się stabilizują.

Kiedy ruszy sezon na polskie truskawki?

Choć pierwsze polskie truskawki szklarniowe trafiły już na rynek, to jak mówią plantatorzy, zbiory truskawek z tuneli rozpoczną się pod koniec tego miesiąca. W większych ilościach będą więc dostępne w sprzedaży na początku maja.

– Pierwszych truskawek możemy spodziewać się pod koniec kwietnia w tym roku – powiedział Mateusz Maruszewski, plantator, właściciel Farma Mój Owoc i Lody z Farmy, cytowany przez portal SadyOgrody.pl.

Szczyt sezonu na truskawki w Polsce rozpoczyna się zwykle w drugiej połowie maja, a najniższych cen można spodziewać się w czerwcu.

