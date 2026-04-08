W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie

Stany Zjednoczone, Iran i Izrael zgodziły się na zaproponowany przez Pakistan plan deeskalacji konfliktu. Zakłada on dwutygodniowe zawieszenie broni oraz ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. To kluczowa informacja dla globalnych rynków energii i bezpieczeństwa dostaw ropy. Decyzja zapobiegła dalszej eskalacji konfliktu. Wcześniej administracja USA zapowiadała możliwość rozpoczęcia szeroko zakrojonych bombardowań irańskiej infrastruktury. Rozmowy pokojowe mają ruszyć 11 kwietnia w Islamabadzie i będą oparte na propozycji przedstawionej przez Teheran.

Rotacje w spółkach Skarbu Państwa

Barometr Prezesów „Rzeczpospolitej” wzrósł w marcu do 35,6 pkt. – najwyższego poziomu od wiosny 2025 r. Oznacza to wzrost liczby zmian kadrowych w największych spółkach kontrolowanych przez państwo. Do najgłośniejszych decyzji należały zmiany w KGHM, Poczcie Polskiej oraz Grupie Azoty. Eksperci zwracają uwagę, że częste roszady zwiększają niepewność i utrudniają realizację długoterminowych strategii biznesowych.

Rekord NASA po ponad 50 latach

Członkowie misji Artemis II oddalili się od Ziemi na ponad 406 tys. kilometrów, bijąc rekord ustanowiony podczas misji Apollo 13. To ważny krok w kierunku powrotu człowieka na Księżyc. NASA planuje już w 2028 r. ponowne lądowanie i rozpoczęcie budowy stałej bazy księżycowej. Program Artemis ma kluczowe znaczenie dla rozwoju technologii kosmicznych i przyszłej eksploracji.

Ukraina chce alternatywy dla systemu Patriot

Ukraińska firma Fire Point pracuje nad nowym systemem obrony powietrznej, który ma być tańszą alternatywą dla amerykańskich Patriotów. Celem jest obniżenie kosztu pocisków z około 8 mln do 1 mln dol. Projekt realizowany we współpracy z europejskimi partnerami może znacząco zmienić rynek technologii obronnych. Pierwsze zdolności operacyjne systemu planowane są na 2027 r.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.