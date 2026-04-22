USA blokują cieśninę Ormuz od 13 kwietnia – amerykańska blokada to, de facto, blokada irańskich portów, ponieważ amerykańskie okręty zatrzymują statki płynące do portów w Iranie i wypływające z nich.

Cieśnina Ormuz

Amerykanie nałożyli blokadę na cieśninę Ormuz ponieważ, po zawieszeniu broni ogłoszonym przez Donalda Trumpa w nocy z 7 na 8 kwietnia (czasu polskiego) Iran w pełni nie otworzył cieśniny dla ruchu statków, co miało być jednym z warunków zawieszenia broni. Teheran uzasadniał to tym, że zawieszenie broni miało obejmować również działania Izraela przeciwko Hezbollahowi w Libanie, ale ostatecznie tak się nie stało. Dopiero 16 kwietnia doszło do 10-dniowego zawieszenia broni w wojnie Izraela z Hezbollahem.

17 kwietnia szef MSZ Iranu Abbasa Araghczi ogłosił, że na czas obowiązywania zawieszenia broni cieśnina Ormuz zostanie otwarta. Trump oświadczył jednak wówczas, że USA nie zrezygnują ze swojej blokady cieśniny do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia w wojnie z Iranem. W efekcie już 18 kwietnia Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że cieśnina Ormuz zostaje ponownie zamknięta.

19 kwietnia Amerykanie zatrzymali pływający pod irańską banderą statek Touska płynący do jednego z irańskich portów. Statek został ostrzelany przez amerykański niszczyciel, a na jego pokład weszli żołnierze piechoty morskiej USA. Iran nazwał to „aktem piractwa” i zapowiedział odwet. Z informacji przekazywanych przez Teheran wynika, że statek płynął z Chin.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

Donald Trump: Przez amerykańską blokadę cieśniny Ormuz Iran traci 500 mln dolarów dziennie

Teraz Trump przekonuje, że „Iran nie chce, aby cieśnina Ormuz była zamknięta”. „Chcą ją otworzyć, aby mogli zarabiać 500 mln dolarów dziennie” - dodał szacując na taką kwotę wartość eksportu irańskiej ropy i dodając, że w związku z amerykańską blokadą cieśniny Ormuz Teheran taką kwotę dziennie traci.

„Oni (Irańczycy) mówią, że chcą, aby ona (cieśnina) była zamknięta, ponieważ ja całkowicie ją ZABLOKOWAŁEM (ZAMKNĄŁEM!), więc chcą po prostu »zachować twarz«” - ocenił prezydent USA

Trump stwierdził też, że cztery dni temu otrzymał sygnał, iż Iran chce natychmiastowego otwarcia cieśniny. „Ale jeśli zrobimy to, nigdy nie będzie porozumienia z Iranem, dopóki nie wysadzimy w powietrze reszty ich państwa, łącznie z przywódcami” - podsumował.

