To pierwszy wpis Trumpa po ogłoszeniu przez niego tuż przed 1.00 (czasu polskiego) 14-dniowego zawieszenia broni w wojnie USA i Izraela z Iranem.

„Wielki dzień dla światowego pokoju! Iran chce, aby to się stało, mają dość. Tak jak wszyscy inni! USA pomogą z przywróceniem ruchu w Cieśninie Ormuz. Będzie wiele pozytywnych działań. Wielkie pieniądze do zarobienia. Iran może rozpocząć proces odbudowy. Będziemy dostarczać różnego rodzaju zaopatrzenie i pozostawać na miejscu, aby dopilnować, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Jestem o tym przekonany. Tak, jak doświadczamy tego w USA, to może być złota era dla Bliskiego Wschodu!!!” - napisał Trump.

Wcześniej sukces USA w wojnie z Iranem ogłosiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. „To jest zwycięstwo dla USA, do którego doprowadził prezydent Trump i nasza niesamowita armia” - napisała. Przypomniała też, że od początku Trump zapowiadał, iż operacja Epicka furia, którą USA prowadziły przeciw Iranowi potrwa „4-6 tygodni” (rozpoczęła się 28 lutego).

„Dzięki niesamowitym zdolnościom naszych wojowników osiągnęliśmy i przekroczyliśmy nasze główne cele wojskowe w 38 dni” - dodała Leavitt. Jak podkreśliła dzięki temu Trump dysponuje przewagą przed rozpoczynającymi się rozmowami pokojowymi i mógł prowadzić „twarde negocjacje”

„Dodatkowo prezydent Trump doprowadził do ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. Nigdy nie lekceważcie zdolności prezydenta Trumpa do realizowania interesów USA i zawierania porozumień pokojowych” - podsumowała Leavitt.

