Zełenski opublikował nagranie, w którym relacjonuje Ukraińcom efekty szczytu w Londynie, gdzie zebrali się przywódcy państw europejskich, by rozmawiać o sytuacji na Ukrainie po tym, jak w piątek w Białym Domu doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Zełenskim, a prezydentem USA Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vancem.



Reklama

Wołodymyr Zełenski: Będzie dyplomacja na rzecz pokoju

Prezydent Ukrainy w nagraniu wykonanym w czasie powrotu na Ukrainę podkreśla, że celem wszystkich jest to, by pokój między Ukrainą i Rosją był „prawdziwy”. Jak dodał są do tego potrzebne realne gwarancje bezpieczeństwa. - I to jest stanowisko całej Europy, całego kontynentu. Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Norwegii, Turcji – stwierdził.



- Dziś skoordynowaliśmy nasze stanowiska. Będzie wiele spotkań i wspólnych wysiłków w nadchodzących dniach i tygodniach – dodał Zełenski.



- Będzie dyplomacja na rzecz pokoju. I na rzecz jedności nas wszystkich – Ukrainy, całej Europy i koniecznie Ameryki – podkreślił ukraiński prezydent.