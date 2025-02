Jednocześnie ambasador Ukrainy w Polsce zwrócił uwagę, że ze względu na „naciski Amerykanów” poparcie dla Wołodymyra Zełenskiego na Ukrainie „wzrosło o parę punktów” procentowych.



Jeszcze nie ma warunków do wysłania wojsk (europejskich na Ukrainę), jeszcze nie ma rozmów pokojowych Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce

Mówiąc o wizycie Zełenskiego w USA Bodnar mówił też, że ma ona służyć „ustaleniu stanowiska obu stron” i „rozpoczęciu przygotowania do rozmów” z Rosją. - Chodzi o ustalenie stanowisk między Ukrainą a USA, (tego) o czym będziemy rozmawiali z Rosjanami - wyjaśnił.



Jakich gwarancji bezpieczeństwa oczekuje Ukraina? Ambasador Ukrainy w Polsce: Broni i amunicji

Ambasador zwrócił uwagę, że na razie – mimo różnych wypowiedzi i deklaracji – nic się nie zmieniło. - Wsparcie, amunicja, broń, pieniądze nadal płyną. Ukraina walczy, nie załamał się front - podkreślił.



Na pytanie o to, jakich gwarancji bezpieczeństwa potrzebuje Ukraina, Bodnar odparł, że „po pierwsze broni i amunicji”. - To jest główna rzecz, abyśmy byli silni i utrzymywali front. Aby stworzyć przewagę nad Rosjanami - wyjaśnił.



A co z siłami pokojowymi na Ukrainie? - Jeszcze nie ma warunków do wysłania wojsk, jeszcze nie ma rozmów pokojowych. Turcja, Wielka Brytania i Francja wyraziły gotowość do wysłania wojsk – odparł dodając, że trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie „po co te wojska” mają pojawić się na Ukrainie. Wyraził przy tym wątpliwość, czy kraje europejskie będą chciały wysłać wojska na linię rozgraniczającą siły ukraińskie i rosyjskie. Mówił jednak, że możliwe jest np. wsparcie w szkoleniu ukraińskiej armii, albo rozmieszczenie europejskich sił pokojowych na granicy z Białorusią lub też zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej nad Ukrainą przez siły europejskie.