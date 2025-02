Marco Rubio: Gdy zaczną się prawdziwe negocjacje pokojowe włączymy w nie Ukrainę i Europę

W niedzielę do Arabii Saudyjskiej udali się specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz. Do Arabii Saudyjskiej udaje się też Rubio, który podkreśla, że jego wizyta w tym kraju była już wcześniej zaplanowana. Skład rosyjskiej delegacji, która ma spotkać się z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa, nie jest jeszcze znany.



Putin wyraził zainteresowanie pokojem, a prezydent wyraził swoje pragnienie, by osiągnąć zakończenie konfliktu, które zapewni i będzie chronić ukraińską suwerenność Marco Rubio, sekretarz stanu USA

Tymczasem Donald Trump w czasie spotkania z dziennikarzami na Florydzie przekonywał, że jego zdaniem Putin nie dąży do kontroli nad całą Ukrainą. - To byłby dla mnie duży problem, ponieważ nie można na to pozwolić. Sądzę, że on (Putin) chce to skończyć - stwierdził Trump. Prezydent USA zapewnił, że Wołodymyr Zełenski będzie brał udział w rozmowach pokojowych.

O tym samym w CBS mówił Rubio, który zaznaczył, że Ukraina zostanie włączona w rozmowy, gdy „rozpoczną się prawdziwe negocjacje” pokojowe. - Nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie, ale jeśli to się stanie, Ukraina będzie zaangażowana, ponieważ to oni zostali najechani, a Europejczycy będą zaangażowani, ponieważ nałożyli sankcje na Putina i Rosję - wyjaśnił szef amerykańskiej dyplomacji. - Ale nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie – dodał.



Rubio nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy w czasie jego sobotniej rozmowy z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem poruszony został temat zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. Moskwa po rozmowie opublikowała komunikat, z którego wynikało, że szefowie dyplomacji USA i Rosji rozmawiali o zniesieniu „jednostronnych barier” ustanowionych przez poprzednią administrację USA w relacjach z Rosją.