Stoltenberg potępił jednocześnie Koreę Północną za udzielenie Rosji „znaczącego” wsparcia wojskowego.



- Ponad milion pocisków artyleryjskich zostało przetransportowanych bezpośrednio z Korei Północnej do Rosji i na front... Korea Północna nie powinna wspierać rosyjskiej nielegalnej wojny przeciw Ukrainie — powiedział.



- Ich dwustronny pakt obronny podkreśla tylko, jak blisko są obecnie i jest to coś, co należy traktować bardzo poważnie — dodał.



Stoltenberg wzywał też, by świat nie pozwolił Rosji wygrać wojny, ponieważ wyśle to zły komunikat innym autorytarnym przywódcom, że „mogą dostać to, czego chcą, jeśli użyją siły wojskowej z naruszeniem prawa międzynarodowego”.