- Nie ma tu niczego politycznego, ale sytuacja polityczna zmieniła się znacząco. Widzicie jak napięcie i poziom konfrontacji eskaluje, szczególnie w rejonie Morza Bałtyckiego — wymaga to kroków ze strony naszych odpowiednich departamentów, by zapewnić nasze bezpieczeństwo — wyjaśnił.



Robienie wielkiej sprawy z czegoś, co niekoniecznie tego wymaga, może być tym, co gra na korzyść naszego wschodniego sąsiada Elina Valtonen, szefowa MSZ Finlandii

Jednocześnie, w kwestii szczegółów, Pieskow odesłał dziennikarzy do Ministerstwa Obrony. - Nie jestem całkowicie kompetentny — przyznał.



Źródło wojskowo-dyplomatyczne: Rosja nie chce poszerzać wód terytorialnych

Tymczasem źródło wojskowo-dyplomatyczne z Rosji mówiło wcześniej, że Rosja nie zamierza „zmieniać szerokości swoich wód terytorialnych, wyłącznej strefy ekonomicznej czy szelfu na linii granicznej na Bałtyku”.



- Nie mamy intencji dotyczących rewizji szerokości wód terytorialnych wyłącznej strefy ekonomicznej, szelfu kontynentalnego i granicy państwowej Federacji Rosyjskiej na Morzu Bałtyckim — podał rozmówca cytowany przez agencję TASS i Ria Novosti.



Do sprawy odniosła się też szefowa MSZ Finlandii. Elina Valtonen, pytana o całą sprawę odparła, że Helsinki "nie mają obecnie oficjalnych informacji" i dlatego "nie należy robić z tego wielkiej sprawy". - Robienie wielkiej sprawy z czegoś, co niekoniecznie tego wymaga, może być tym, co gra na korzyść naszego wschodniego sąsiada - podkreśliła.