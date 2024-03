Amerykanie prosili Andrzeja Dudę, by nie spotykał się w USA z Donaldem Trumpem?

- To była bardzo dobra wizyta. Pretekstem była rocznica wejścia do NATO — 25 lat temu Polska weszła do NATO, cała klasa polityczna stanęła wtedy za wejściem Polski do NATO, dzisiaj cała klasa polityczna mówi o tym, ze bezpieczeństwo jest najważniejsze — mówił Kolarski pytany o wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Białym Domu.



Reklama

Minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy: Był sygnał, by w programie wizyty prezydenta w USA nie było spotkania z Donaldem Trumpem

- To była wizyta, której pretekstem była historia, ale tak naprawdę dotyczyła przyszłości. A przyszłość to np. reakcja na to, co dzieje się na wschodzie, stąd wizyta prezydenta z komunikatem politycznym: 3 proc. PKB (jako postulowany poziom wydatków na obronność w państwach NATO — red.) - dodał minister w Kancelarii Prezydenta.



Czytaj więcej Polityka Światowe media komentują wizytę Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w Białym Domu Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkali się w Waszyngtonie z prezydentem USA Joe Bidenem. Światowe media zwracają uwagę na apel dotyczący zwiększenia wydatków członków NATO na obronność i zapewnienia stałego wsparcia dla Ukrainy.

- W Ameryce ta propozycja została dobrze przyjęta. Prezydent był również na Kapitolu, na spotkaniu z przewodniczącymi mniejszości i większości w Senacie, Izbie Reprezentantów — zaznaczył Kolarski.