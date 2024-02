Kamala Harris w Monachium: NATO to święty pakt

- Jestem przekonana, ze w fundamentalnym interesie Amerykanów jest to, by USA zrealizowały naszą rolę przywództwa, by wspierać międzynarodowe normy, zasady - mówiła w Monachium w czasie Konferencji Bezpieczeństwa wiceprezydent USA, Kamala Harris.