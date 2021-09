"Raisi próbuje oszukiwać społeczność międzynarodową w przemówieniu pełnym kłamstw i cynizmu" - pisze izraelski MSZ.



MSZ Izraela podkreśla, że "reżim ajatollahów w Iranie stwarza zagrożenie dla Bliskiego Wschodu i pokoju na świecie" - czytamy.

Społeczność międzynarodowa musi potępić irański reżim i przeciwdziałać temu, by broń atomowa wpadła w ręce tych ekstremistów Oświadczenie MSZ Izraela

"Nowy rząd Iranu, kierowany przez 'Rzeźnika z Teheranu', Raisiego i składający się z ministrów podejrzanych o akty terroryzmu (...) jest ekstremalną twarzą reżimu, który krzywdzi obywateli Iranu od ponad 40 lat. Iran zachęca do terroryzmu i finansuje go, co destabilizuje cały Bliski Wschód" - głosi oświadczenie resortu spraw zagranicznych Izraela.



"Społeczność międzynarodowa musi potępić irański reżim i przeciwdziałać temu, by broń atomowa wpadła w ręce tych ekstremistów" - czytamy w dalszej części oświadczenia.

Iran nie uznaje Izraela, a politycy z Teheranu nigdy nie używają nazwy tego państwa, określając je mianem "reżimu syjonistycznego". Tak też mówił na forum ZO ONZ o Izraelu Raisi, który mówił o "okupacyjnym reżimie syjonistycznym, który organizuje terroryzm państwowy, a jego agenda obejmuje mordowanie dzieci i kobiet w Strefie Gazy oraz na Zachodnim Brzegu".

Raisi starał się jednocześnie przedstawić Iran jako umiarkowaną siłę w regionie, a USA - jako państwo, które jest na wojnie z całym światem.



- W ciągu ostatniej dekady USA uczyniły błąd modyfikując swoją "wojnę wojen" ze światem, zamiast zmieniać swój sposób życia - mówił prezydent Iranu.



Raisi stwierdził też, że próba westernizacji Bliskiego Wschodu, podjęta przez USA, nie udała się.



Sankcje nałożone na Iran przez USA Raisi określił mianem "zbrodni przeciw ludzkości".