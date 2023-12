Finanse publiczne w kryzysie. Przedstawiono program ich naprawy

Niektóre z rekomendacji dotyczą planowania już najbliższego budżetu. To między innymi rezygnacja ze stosowania różnych sposobów na zaniżanie deficytu (przez przekazywania obligacji skarbowych zamiast dotacji czy pożyczek z budżetu państwa czy Funduszu Rezerwy Demograficznego).

Zmiany przy planowaniu budżetu

Niektóre z rekomendacji dotyczą planowania już najbliższego budżetu. To między innymi rezygnacja ze stosowania różnych sposobów na zaniżanie deficytu (przez przekazywania obligacji skarbowych zamiast dotacji czy pożyczek z budżetu państwa czy Funduszu Rezerwy Demograficznej). Autorzy uważają za niezbędne wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących stanowienia budżetu tak by Rada Dialogu Społecznego (RDS) analizowała także nowelizacje ustaw budżetowych. Dodatkowo projekt ustawy powinien podlegać rządowemu procesowi legislacyjnemu między innymi po to by w konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe.Potrzebne są także: uszczelnienie stabilizującej reguły wydatkowej, przegląd stabilizującej reguły wydatkowej, dostosowanie kształtu stabilizacyjnej reguły wydatkowej do unijnych ram fiskalnych oraz analiza spójności procedur ostrożnościowych i sanacyjnych po przekroczeniu przez państwowy dług publiczny (PDP) według metodologii krajowej progu 55 proc. i 60 proc. PKB z mechanizmem dostosowania fiskalnego przewidzianym w stabilizującej regule wydatkowej oraz w przepisach europejskich.

Sposoby na przejrzystość finansów publicznych

Autorzy uważają, że powinny powstać i być powszechnie dostępne rejestry: jednostek sektora finansów publicznych z informacjami o strukturze ich wydatków, tym o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz danin publicznych, który będzie pokazywał listę wszystkich składek, podatków, danin, opłat, odpisów, które zgodnie z metodologią europejską są zaliczane do kategorii „podatki i składki”. Tłumaczą to: „uniemożliwi to kreatywną narrację polityków w celu ukrycia wprowadzania nowych lub zwiększania istniejących podatków i składek pt. „danina to nie podatek”.

Powinien także powstać centralny rejestr umów sektora finansów publicznych. Przypominają, że miał zacząć działać już za miesiąc (od stycznia 2024 r. , ale przesunięto ten termin o dwa lata). Potrzebna jest także analiza zasadności istnienia państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, państwowych osób prawnych oraz instytucji gospodarki budżetowej oraz liczby pełnomocników rządu, pełnomocników ministrów i premiera.