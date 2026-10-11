W 2025 r. mieszkańcy UE odbyli 1 mld 200 mln podróży prywatnych i służbowych, o 1,4 proc. więcej w porównaniu z 2024 r. – podał w piątek Eurostat. Zdecydowaną większość, bo 70 proc. (czyli prawie 850 milionów) stanowiły podróże krajowe, czyli bez opuszczania swojego państwa.
Na tym tle wyróżniają się polskie zwyczaje wyjazdowe – jesteśmy siódmą nacją w UE pod względem organizowania wyjazdów we własnym kraju. Spośród 71 mln podróży, prawie 80 proc. nie wymagało od nas przekraczania granic. Chętniej w swoim kraju czas spędzali jedynie Rumuni, Grecy, Włosi, Hiszpanie, Francuzi i Portugalczycy, czyli obywatele państw słynących jako turystyczne mekki.
Na drugim biegunie są mieszkańcy Luksemburga, Belgii, Malty, Słowenii i Danii. Dla nich większość wyjazdów oznaczała pobyt za granicą. Wpływ na taką statystykę ma z pewnością wielkość ich krajów, bo dane Eurostatu uwzględniają jedynie wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem poza domem. W przypadku tak małych państw jak Luksemburg, Malta czy Słowenia konieczność nocowania w punktach zbiorowego zakwaterowania w czasie podróży krajowej drastycznie spada.
Co ciekawe, dane Eurostatu pokazują, że choć liczba podróży krajowych przewyższała liczbę podróży zagranicznych, to wyższe łączne wydatki poniesiono w przypadku tych drugich. W 2025 r. mieszkańcy UE wydali 266,2 mld euro na podróże krajowe oraz 379,4 mld euro na zagraniczne.
W przypadku podróży krajowych ponad połowę kosztów stanowiło łącznie zakwaterowanie (34 proc., 90,3 mld euro) i transport (21 proc., 56,0 mld euro). Z kolei podczas podróży zagranicznych mieszkańcy UE przeznaczyli relatywnie więcej na zakwaterowanie (35 proc., czyli 131,3 mld euro) i transport (32 proc., czyli 121,5 mld euro).
Z 1,2 miliarda wyjazdów obywateli UE, aż 1,112 mld, czyli 92 proc., realizowanych było na terenie UE.
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Z danych Eurostatu wynika, że 2025 r. był rekordowy, jeśli chodzi o wypoczynkowe, prywatne oraz służbowe wyjazdy Polaków. Prawie 71 mln wyjazdów to o 5 proc. więcej niż rok wcześniej (67,5 mln). Daje nam to piąte miejsce w UE. Więcej wyjazdów z co najmniej jednym noclegiem w punkcie zbiorowego zakwaterowania w zeszłym roku odbyli jedynie Niemcy (274 mln), Francuzi, Hiszpanie i Szwedzi.
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Ciekawie wyglądają z kolei dane dla Włochów. Mimo wyższej o ok. 55 proc. populacji niż Polska odbyli oni rok temu o ponad 30 proc. mniej wyjazdów niż my.
W przypadku Polski liczba podróży rośnie co roku, z przerwą na czas pandemii COVID. W ostatnim roku (2019) przed zamknięciem granic Polacy wyjeżdżali 63,6 mln razy, a w 2016 r. 54,9 mln razy.
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