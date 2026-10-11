W 2025 r. mieszkańcy UE odbyli 1 mld 200 mln podróży prywatnych i służbowych, o 1,4 proc. więcej w porównaniu z 2024 r. – podał w piątek Eurostat. Zdecydowaną większość, bo 70 proc. (czyli prawie 850 milionów) stanowiły podróże krajowe, czyli bez opuszczania swojego państwa.

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Na tym tle wyróżniają się polskie zwyczaje wyjazdowe – jesteśmy siódmą nacją w UE pod względem organizowania wyjazdów we własnym kraju. Spośród 71 mln podróży, prawie 80 proc. nie wymagało od nas przekraczania granic. Chętniej w swoim kraju czas spędzali jedynie Rumuni, Grecy, Włosi, Hiszpanie, Francuzi i Portugalczycy, czyli obywatele państw słynących jako turystyczne mekki.

Na drugim biegunie są mieszkańcy Luksemburga, Belgii, Malty, Słowenii i Danii. Dla nich większość wyjazdów oznaczała pobyt za granicą. Wpływ na taką statystykę ma z pewnością wielkość ich krajów, bo dane Eurostatu uwzględniają jedynie wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem poza domem. W przypadku tak małych państw jak Luksemburg, Malta czy Słowenia konieczność nocowania w punktach zbiorowego zakwaterowania w czasie podróży krajowej drastycznie spada.

Mieszkańcy UE na wyjazdy wydali prawie 650 mld euro

Co ciekawe, dane Eurostatu pokazują, że choć liczba podróży krajowych przewyższała liczbę podróży zagranicznych, to wyższe łączne wydatki poniesiono w przypadku tych drugich. W 2025 r. mieszkańcy UE wydali 266,2 mld euro na podróże krajowe oraz 379,4 mld euro na zagraniczne.

W przypadku podróży krajowych ponad połowę kosztów stanowiło łącznie zakwaterowanie (34 proc., 90,3 mld euro) i transport (21 proc., 56,0 mld euro). Z kolei podczas podróży zagranicznych mieszkańcy UE przeznaczyli relatywnie więcej na zakwaterowanie (35 proc., czyli 131,3 mld euro) i transport (32 proc., czyli 121,5 mld euro).

Z 1,2 miliarda wyjazdów obywateli UE, aż 1,112 mld, czyli 92 proc., realizowanych było na terenie UE.

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Ponad 70 mln wyjazdów Polaków

Z danych Eurostatu wynika, że 2025 r. był rekordowy, jeśli chodzi o wypoczynkowe, prywatne oraz służbowe wyjazdy Polaków. Prawie 71 mln wyjazdów to o 5 proc. więcej niż rok wcześniej (67,5 mln). Daje nam to piąte miejsce w UE. Więcej wyjazdów z co najmniej jednym noclegiem w punkcie zbiorowego zakwaterowania w zeszłym roku odbyli jedynie Niemcy (274 mln), Francuzi, Hiszpanie i Szwedzi.

Ciekawie wyglądają z kolei dane dla Włochów. Mimo wyższej o ok. 55 proc. populacji niż Polska odbyli oni rok temu o ponad 30 proc. mniej wyjazdów niż my.

W przypadku Polski liczba podróży rośnie co roku, z przerwą na czas pandemii COVID. W ostatnim roku (2019) przed zamknięciem granic Polacy wyjeżdżali 63,6 mln razy, a w 2016 r. 54,9 mln razy.