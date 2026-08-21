PGE po 9 latach przestanie być sponsorem tytularnym Stadionu Narodowego. Jego miejsce zajmie Orlen. Sprawa nie została jeszcze formalnie sfinalizowana.

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Orlen ma płacić ponad 10 mln zł rocznie

Serwis Meczyki.pl informuje, że Orlen będzie płacić ponad 10 mln zł za każdy rok obecności swojej marki w nazwie Stadionu Narodowego. Do doniesień odniósł się były prezes Orlenu, obecnie europoseł Daniel Obajtek. Napisał na swoim profilu w serwisie X:

„Gratulacje, to akurat się nowej ekipie udało”.

Na jego wpis odpowiedziało biuro prasowe Orlenu, publikując ironiczny komentarz:

„Nie chcemy nic z Avonu.”

Orlen z dużym wzrostem zysku

Informacje o sponsoringu pojawiły się krótko po publikacji wyników finansowych koncernu. Jak donosi money.pl, w pierwszym półroczu 2026 r. Orlen wypracował ponad 15,8 mld zł zysku netto, czyli o blisko 10,2 mld zł więcej niż rok wcześniej. Koncern poinformował również, że drugi kwartał przyniósł rekordowe zyski wypracowane przez zagraniczne stacje paliw.