W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Polska pomaga ukraińskim firmom wejść do Europy

Polska odgrywa coraz ważniejszą rolę w ekspansji ukraińskiego biznesu na rynek unijny. Jak wskazuje raport KredoBanku, dla wielu firm zza wschodniej granicy nasz kraj jest miejscem budowy lokalnej obecności, zdobywania doświadczeń i przygotowania do działalności w całej Europie. Problemem pozostaje jednak struktura ukraińskiego eksportu, w którym dominują surowce i produkty niskoprzetworzone. Eksperci podkreślają, że kluczowe dla dalszego rozwoju będą certyfikacja, lokalne inwestycje i budowanie zaufania europejskich klientów.

Japonia stawia na AI, półprzewodniki i przemysł

Premier Japonii Sana Takaichi zaprezentowała strategię gospodarczą zakładającą inwestycje przekraczające 2 biliony dol. do 2041 r.. Największe środki mają trafić do sektorów sztucznej inteligencji, półprzewodników, obronności, przemysłu stoczniowego i kosmicznego. W realizację programu mają zaangażować się zarówno japońskie koncerny, jak SoftBank czy Sony, jak również zagraniczni partnerzy, w tym tajwański TSMC. Strategia ma zwiększyć konkurencyjność i bezpieczeństwo gospodarcze Japonii.

Bruksela chce uprościć podatki w UE

Komisja Europejska przedstawiła propozycję uproszczenia przepisów podatkowych, która według szacunków może przynieść firmom nawet 8 mld euro oszczędności rocznie. Plan zakłada m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych oraz likwidację części barier podatkowych. Najwięcej kontrowersji budzi propozycja zniesienia podatku u źródła, która mogłaby oznaczać niższe wpływy budżetowe dla krajów będących importerami kapitału, w tym Polski.

Koszty długu rosną szybciej niż wydatki państwa

Po pięciu miesiącach 2026 r. koszty obsługi polskiego długu publicznego przekroczyły 31,5 mld zł i były o około 30 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wpływa na to zarówno rosnące zadłużenie związane z finansowaniem obronności i programów społecznych, jak również wyższe rentowności obligacji. Polska należy dziś do krajów UE o najwyższych kosztach obsługi długu w relacji do jego wartości.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.