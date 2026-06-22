OPINIA BNP PARIBAS

Zapewnienie możliwości wieloletniego rozwoju i zrównoważonego wzrostu wymaga szczególnego podejścia strategicznego. Dlatego zobowiązania wobec środowiska i społeczeństwa są częścią strategii Banku BNP Paribas, a w ich realizację są włączane wszystkie obszary banku.

Wartość aktywów zrównoważonych w Europie na koniec 2025 r. przekroczyła 3 bln dol. (wg raportu Morningstar Global ESG Q4 2025 Flow Report). Bank BNP Paribas widzi to także w ramach swoich wewnętrznych danych: na koniec I kwartału 2026 r. wartość zrównoważonego finansowania w Banku wyniosła 14,6 mld zł i była o 37,4 proc. wyższa niż rok wcześniej – to wyraźny sygnał, że firmy realnie inwestują w transformację i aktywnie poszukują kapitału na projekty środowiskowe.

Sektor bankowy odgrywa w tym procesie rolę katalizatora. Finansuje projekty poprawiające efektywność energetyczną, rozwój OZE oraz modernizację budynków i procesów produkcyjnych, a także wspiera wdrażanie innowacyjnych technologii, takich jak magazynowanie energii czy inteligentne systemy zarządzania energią. Przyszłość transformacji energetycznej zależy w dużej mierze od dostępu do kapitału, jakości modeli finansowania i skutecznego zarządzania ryzykiem. Banki mają potencjał, by nie tylko reagować na zmiany, ale aktywnie kształtować kierunek rozwoju gospodarki w stronę większej odporności i zrównoważenia.

By osiągnąć ambitne cele zrównoważonego rozwoju, ESG nie może być traktowane jako dodatek. W Banku BNP Paribas nadzór nad Obszarem Zrównoważonego Rozwoju i Agrobiznesu sprawuje prezes banku – to element strategicznego zarządzania, a nie wyłącznie funkcja raportowa.

Kwestie ESG zostały wpisane w główne dokumenty strategiczne banku. Dla instytucji z ponad 200-letnią historią – BNP Paribas świętował ten jubileusz w 2022 r. – myślenie w perspektywie wieloletnich zobowiązań jest czymś naturalnym. W zakończonej niedawno strategii GObeyond Banku BNP Paribas zawarto cel 10-proc. udziału zrównoważonego finansowania w całkowitym finansowaniu udzielonym przez bank – cel ten został osiągnięty na kilka lat przed zakończeniem strategii w 2025 r. Spodziewany dalszy wzrost oczekiwań rynku został ujęty w nowej strategii Accelerate 2030, w której zrównoważona transformacja została wskazana jako jeden z trzech kluczowych filarów dalszego rozwoju. W jego ramach bank zadeklarował cel udzielenia 25 mld zł nowych kredytów zrównoważonych do końca 2030 r. na wspieranie transformacji klientów i przyspieszanie pozytywnych zmian w skali kraju.

Skuteczna transformacja gospodarki wymaga dwóch perspektyw: sprawiedliwej transformacji i adaptacji do zmian klimatycznych. W praktyce oznacza to finansowanie efektywności energetycznej, OZE, niskoemisyjnego transportu i dekarbonizacji – przy równoległym rozwijaniu kompetencji w zarządzaniu ryzykiem ESG.

Z punktu widzenia ryzyk fizycznych zmiany klimatu – takich jak niedobory wody czy ekstremalne zjawiska pogodowe – odpowiednie działania adaptacyjne pozwalają ograniczyć potencjalne zakłócenia działalności. Ma to szczególne znaczenie dla sektora rolnictwa i produkcji żywności. Dlatego właśnie Bank BNP Paribas angażuje się w transformację całego łańcucha wartości tego sektora m.in. poprzez rozwiązania związane z rolnictwem regeneratywnym, efektywnością energetyczną, OZE, agrowoltaiką, biogazem i biometanem.

Z uwagi na znaczenie tych branż dla gospodarki na początku bieżącego roku Obszar Zrównoważonego Rozwoju został złączony z Food & Agro Hub. To odpowiedź na realne oczekiwania rynku dotyczące zintegrowanego podejścia do finansowania projektów zrównoważonej transformacji, w tym w kluczowym dla banku sektorze Food & Agri. Zespół ten odpowiada za przekładanie strategicznych celów banku na konkretne, mierzalne rozwiązania dla klientów, szczególnie w zakresie transformacji energetycznej, dekarbonizacji produkcji rolnej, ochrony bioróżnorodności oraz efektywnego zarządzania wodą. Sprawia to, że w tak kluczowej kwestii, jaką jest produkcja żywności, firmy w Polsce mogą cieszyć się szerokimi możliwościami poprawy wskaźników ESG przy jednoczesnym korzystnym efekcie ekonomicznym oraz zwiększaniu odporności na zmiany klimatyczne.

Dzięki takiemu podejściu Bank BNP Paribas stał się partnerem pierwszego wyboru przy finansowaniu inwestycji sektora rolno-spożywczego w odnawialne źródła energii. Równolegle bank dla wszystkich swoich klientów rozwija ofertę instrumentów finansowych powiązanych ze wskaźnikami ESG, takich jak Sustainability-Linked Loans czy ESG Rating-Linked Loans, w których koszt finansowania jest bezpośrednio związany z realizacją celów środowiskowych i społecznych klienta.

Odpowiedzialność Banku BNP Paribas wykracza poza kwestie środowiskowe – bank równie poważnie podchodzi do różnorodności oraz ochrony danych klientów. Niezależne gremia to potwierdzają: w 2025 r. bank otrzymał nagrodę i wyróżnienie POLSIF w pierwszej edycji konkursu, a także tytuły Etycznej Firmy i Tarczy Cyberbezpieczeństwa, a w 2026 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie konkursu Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie w kategorii Sustainability Excellence 2026. ESG to jeden z kluczowych czynników kształtujących dalsze kierunki naszego rozwoju. W perspektywie wieloletniego rozwoju kraju długoterminowa rentowność biznesu musi iść w parze z odpowiedzialnością społeczną. Tylko w ten sposób wzrost gospodarczy będzie przebiegał w sposób zrównoważony, a przyszłe pokolenia będą w stanie dalej skutecznie się rozwijać, a nie jedynie zmagać z konsekwencjami naszych decyzji.

OPINIA BNP PARIBAS