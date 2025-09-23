W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

AI zmienia zasady gry w e-commerce

Raport TrustMate.io pokazuje, że tradycyjne SEO traci znaczenie, a coraz więcej użytkowników korzysta z AI zamiast wyszukiwarek. Już 60 proc. zapytań kończy się bez przejścia na stronę internetową, co może obniżyć ruch w e-sklepach nawet o 70 proc.. Eksperci radzą, aby firmy inwestowały w wartościowe treści i opisy korzyści produktów, które łatwo przechwyci sztuczna inteligencja.

Polska ostrzega Rosję przed prowokacjami

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ minister Radosław Sikorski ostro skrytykował Rosję za naruszanie przestrzeni powietrznej Estonii. W podobnym tonie wypowiedział się premier Donald Tusk, podkreślając, że Polska będzie bez wahania reagować na każde naruszenie swojego terytorium. To wyraźny sygnał, że Warszawa i NATO nie zamierzają ulegać rosyjskim prowokacjom.

Kreml podnosi podatki, by finansować armię

Rosyjskie ministerstwo finansów przedstawiło plan budżetowy, który zakłada utrzymanie wysokich wydatków na wojsko. Brakujące środki mają zostać pokryte z nowych podatków, w tym podwyżki VAT. Według „Kommiersanta” zmiany mają przynieść Kremlowi dodatkowy bilion rubli, czyli ok. 12 mld dol..

BP rezygnuje z inwestycji w biopaliwa

Brytyjski koncern BP ogłosił wstrzymanie budowy zakładu biopaliw w Rotterdamie. Powodem jest niska opłacalność projektu. To kolejna tego typu decyzja w Europie – wcześniej podobne kroki podjęły Shell i inne firmy energetyczne.

