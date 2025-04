W tym roku rosyjska dziecięca organizacja „Junarmia” otrzymała od Kremla największą kwotę dofinansowania od początku wojny z Ukrainą – 1 mld rubli (ok. 50 mln zł). Tak ustalili na podstawie analizy oficjalnych dokumentów finansowych dziennikarze publikującego na portalu YouTube „Możem objasnit” (Możemy objaśnić) - rosyjskojęzycznego, estońskiego medium należącego do Michaiła Chodorkowskiego.

Więcej pieniędzy na indoktrynację rosyjskich dzieci

W tym roku dziecięcy paramilitarny rosyjski ruch otrzyma m.in. 800 mln rubli (ok. 36 mln zł) dotacji budżetowych w ramach narodowego projektu „Młodzież i dzieci”, który został utworzony na polecenie rosyjskiego dyktatora w 2024 r. Kolejne 200 mln rubli (ok. 9 mln zł) „Junarmia” otrzyma od rosyjskiego Ministerstwa Obrony na „przygotowanie młodzieży do służby wojskowej”.

Przydzielona kwota jest dwukrotnie wyższa od tej z ubiegłego roku. W 2024 r. „Junarmii” przyznano 480 mln rubli dotacji, w 2023 r. - 470 mln rubli, a w 2022 r. - 560 mln rubli (od 21,6 mln zł do 25,8 mln zł). W trzecim roku rosyjskiej agresji na Ukrainę dziecięcy ruch zaczął być sponsorowany przez głównego wierzyciela rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego – państwowy, objęty sankcjami, Promswiazbank.