Co dziesiąty mieszkaniec miast od 20 do 50 tys. osób zalega ze spłatą zobowiązań. Łączne długi sięgają niemal 9 mld zł. Przyczyną jest niewystarczająca edukacja finansowa oraz aspiracje nieadekwatne do dochodów. Średnie miasta, których ranga w ostatnich latach zmalała, potrzebują wsparcia i inwestycji w lokalne rynki pracy.

Chińskie inwestycje w turecką kolej – plan ominięcia Rosji

Chiny planują zainwestować 60 mld dolarów w modernizację tureckiej infrastruktury kolejowej, by stworzyć nową trasę eksportową swoich towarów do Europy, omijając Rosję. To część szerszej strategii Pasa i Szlaku, która obejmuje także budowę połączenia kolejowego Chiny-Kirgistan-Uzbekistan.

Perspektywiczne spółki z GPW

Analitycy wskazują na spółki z indeksu sWIG80, które mogą przynieść znaczne zyski w 2025 roku. Wśród faworytów wymienia się Molecure, Enter Air, Bloober Team i Unimot. Eksperci przewidują, że sektor technologiczny, biotechnologiczny i ochrony zdrowia będzie przyciągał inwestorów.