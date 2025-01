Kosmetyczny potentat Oriflame zamyka fabrykę w Polsce. Cios w polski eksport urody?

Polska fabryka w warszawskim Ursusie, określana przez szwedzką firmę kosmetyczną Oriflame jako „unikalne aktywo”, może wkrótce przejść do historii. W swojej wrześniowej prezentacji, dostępnej na stronie internetowej, Oriflame zapowiedziało „strategiczną transformację biznesu”. W ramach tej zmiany, firma ogłosiła zamknięcie polskiego zakładu działającego obecnie pod nazwą Cetes Cosmetics Poland.

Proces likwidacji nie nastąpi od razu – zgodnie z oficjalnym komunikatem Oriflame, produkcja będzie stopniowo wygaszana, a zakład ma zostać zamknięty w ciągu dwóch lat.

Dlaczego Oriflame zamyka fabrykę w Polsce?

Przez najbliższe dwa lata produkcja w warszawskim zakładzie, który działa nieprzerwanie od 32 lat, zostanie przeniesiona do „sieci starannie wybranych, wysokiej klasy partnerów produkcyjnych w Europie”. Oznacza to, że kosmetyki Oriflame będą wytwarzane przez zewnętrznych dostawców świadczących usługi kontraktowe. Istnieje jednak szansa, że część produkcji pozostanie w Polsce – choć już poza strukturami Oriflame.

W swojej wrześniowej prezentacji szwedzka grupa zaznaczyła, że jeszcze do 2020 roku cieszyła się bardzo dobrą kondycją finansową. Niestety, kolejne lata przyniosły negatywne skutki pandemii COVID-19, wzrost inflacji oraz przedłużającą się wojnę na Ukrainie. Te czynniki znacząco wpłynęły na przychody firmy – spadły one z około 1,3 mld euro w latach 2018–2019 do prognozowanych 660 mln euro w 2024 roku.