Nowe biliony dolarów w majątku miliarderów

Podział geograficzny miliarderów

W USA liczba miliarderów wzrosła do 835 z 751 rok temu, a ich łączny majątek do 6,1 bln dolarów z 2,5 bln w 2015 r. W Chinach było 339 takich bogaczy w 2015 r., w 2020 r. to grono wzrosło do 496, a w tym roku liczyło 501 osób. Ich majątek wynosił 10 lat temu 887,3 mld dol., pięć lat później 2,1 bln USD, a od tamtej pory zmalał do 1,8 bln. W Indiach żyje 185 miliarderów, a ich majątek zwiększył się o ponad 40 proc. do prawie 906 mld USD.

W Europie Zachodniej najwięcej miliarderów mieszka w Niemczech - 117 (przybyło 8), w Szwajcarii - 85 (+10), Wielkiej Brytanii - 82 (-1), we Włoszech - 62 (+6), we Francji - 46 (+12) i w Hiszpanii - 27 (+3). Najwięcej pieniędzy łącznie mają Francuzi. Cała pula Europejczyków wynosi 2,7 bln USD, w 2020 r. było to 2,1 bln, a w 2015 r. 1,5 bln.