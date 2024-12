Spółki z udziałem Skarbu Państwa zmieniają strategie

Przeprowadzone w tym roku dogłębne zmiany we władzach giełdowych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa zaowocowały analizami, przeglądami, a nawet audytami działalności prowadzonej przez ekipy powołane jeszcze za rządów poprzedniej władzy. Ich następstwem są m.in. prace nad aktualizacją lub tworzeniem nowych strategii. Całkiem nowy dokument właśnie opublikowała Enea.

Strategię rozwoju grupy opracowano aż do 2035 r. Jej nadrzędnymi celami są utrzymanie silnej pozycji rynkowej i wzrost wartości przedsiębiorstwa. Koncern stawia na zrównoważony rozwój na podstawie pięciu strategicznych kierunków: transformacji aktywów węglowych, rozwoju mocy OZE i magazynowaniu energii, rozwoju i zapewnieniu bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej, nowego wymiaru produktów i usług dla klientów oraz doskonałości operacyjnej. Dzięki temu Enea w dziesięć lat ma stać się zielonym, niezawodnym i nowoczesnym koncernem energetycznym. – Do 2030 r. moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii wyniesie 2,1 GW, a w 2035 r. nawet 4,9 GW. Dominujący udział w produkcji energii z OZE będą miały instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe na lądzie i morzu – przekonuje Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

Aktualizacja konieczna

Prawdopodobnie kolejnym koncernem, który przedstawi swoją strategię, będzie Orlen. Jej publikacja była zapowiadana na 10 grudnia ale dziś spółka tej daty już nam nie potwierdza. Zapewnia jedynie, że obecnie trwają prace nad aktualizacją strategii, a jej publiczna prezentacja nastąpi po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych.

Zapowiedziany na 17 grudnia termin publikacji nowej strategii potwierdza Tauron. Dodaje, że konieczność jej opracowania wynika m.in. z braku realizacji programu NABE (dotyczył konsolidacji aktywów węglowych) oraz zmian rynkowych i konieczności dostosowania planów inwestycyjnych do obecnych warunków. Ponadto obecny zarząd ma nowe podejście do kwestii sprzedażowych i obsługi klienta oraz ESG i raportowania niefinansowego. „Przy pracach nad nową strategią nie korzystamy ze wsparcia firm zewnętrznych. Strategia budowana jest w oparciu o zasoby własne grupy Tauron” – podaje zespół prasowy spółki.

Wkrótce zaktualizowaną strategię powinna też przestawić Bogdanka, która zapowiedziała, że uczyni to po publikacji strategii przez dominującego akcjonariusza, czyli Eneę. – Naszym długofalowym celem pozostaje utrzymanie pozycji najbardziej efektywnego producenta węgla energetycznego w Polsce, tak by móc zaspokajać zapotrzebowanie na węgiel tak długo, jak będzie ono występować – co oznacza perspektywę wielu kolejnych lat – przekonuje Marcin Kujawiak, kierownik działu komunikacji i promocji Bogdanki.