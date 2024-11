Urząd: przerzucanie odpowiedzialności za gospodarkę

Jak ustalił prezes UOKiK, Vectra wykorzystała kwestionowane klauzule i modyfikowała umowy w oparciu o zmianę wysokości wskaźnika inflacji. Urząd uważa, że tym samym firma przerzucała na konsumentów całą odpowiedzialność za zmieniającą się sytuację gospodarczą.

- Sygnały, które dotarły do Urzędu wskazują, że w tym samym czasie nowym klientom spółka w dalszym ciągu oferowała zawarcie umowy na starych cenach. W niektórych przypadkach już w krótkim czasie po zawarciu umowy klienci dowiadywali się, że dojdzie do podwyżki – relacjonuje urząd.

Jak wynika z treści dzisiejszej decyzji UOKiKu, Vectra proponowała, że zmieni postępowanie, ale urząd uznał jej ofertę za niewystarczającą. - Prezes urzędu uznał, że przyjęcie zobowiązania w zaproponowanym przez spółkę kształcie nie umożliwi wyeliminowania wszystkich zauważonych w toku prowadzonego postępowania nieprawidłowości oraz nie doprowadzi do usunięcia ich skutków – napisał UOKiK.

- Zawierając jako konsumenci umowę, powinniśmy wiedzieć, ile będziemy za daną usługę co miesiąc płacić. Cena jest kluczowym elementem wpływającym na decyzje o zawarciu umowy, powinna być jasno i zrozumiale nam komunikowana. Jeśli przedsiębiorca kusi konsumenta atrakcyjną ofertą po to, by wkrótce po zawarciu umowy podnieść cenę w oparciu o wskaźniki sprzed jej zawarcia, to klauzul, które na to pozwalają, nie można uznać za obiektywne i uczciwe - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Vectra: złożymy odwołanie

Gdy decyzja urzędu o karze uprawomocni się, Vectra będzie musiała również zwrócić uprawnionym konsumentom sumę uiszczonych podwyżek abonamentowych i poinformować, że przestała stosować klauzule abuzywne. „Postanowienia uznane prawomocnie za niedozwolone są bezskuteczne i nie wiążą konsumentów. Należy traktować je tak, jakby w ogóle nie zostały zamieszczone w zawartej umowie” – dodał UOKiK.

Vectra protestuje. - Nie zgadzamy się z decyzją prezesa UOKiK i złożymy od niej odwołanie. Jesteśmy przekonani, że nasze działania były zgodne z prawem. Decyzja UOKiK jest nieprawomocna – informuje Justyna Grzelak z biura prasowego kablowego operatora. - Spółka do samego końca dążyła do polubownego zakończenia sporu z korzyścią dla klientów i starała się nawiązać dialog z urzędem – zapewnia.