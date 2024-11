Były pracownik Disneya włamał się do systemu firmy. To miała być zemsta

Skarga, złożona w Sądzie Okręgowym dla Środkowego Dystryktu Florydy, nie wymienia nazwy Disneya. Jednak David Haas, adwokat reprezentujący podejrzanego w tej sprawie, potwierdził w rozmowie z CNN, że to Disney jest firmą wymienioną w skardze.

Według skargi Disney zidentyfikował i usunął wszystkie zmienione menu, zanim zostały one wysłane do restauracji.

Disney pozywa swojego byłego pracownika

Michael Scheuer, który pracował jako menedżer ds. produkcji menu w Disneyu, został zwolniony w czerwcu za „niewłaściwe zachowanie”, jak wynika ze skargi. Scheuer miał w ramach obowiązków służbowych dostęp do zabezpieczonych serwerów wewnętrznych, które były wykorzystywane do tworzenia i publikowania menu dla wszystkich restauracji Disneya. Po zwolnieniu Scheuer wielokrotnie włamywał się do oprogramowania firmy, które służy do tworzenia i dystrybucji menu do restauracji zarządzanych przez Disneya, rozpoczynając wielomiesięczną kampanię cyberataków na firmę i jej pracowników.

Disney twierdzi, że Scheuer włamywał się do serwerów odpowiedzialnych za tworzenie menu, aby manipulować i zmieniać ich treści, m.in. zmieniając ceny i dodając przekleństwa. Scheuer wprowadzał także zmiany w menu, które „zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu” – w tym zmieniając informacje o alergenach, aby wskazywały, że niektóre produkty zawierające orzeszki ziemne były ich pozbawione, co stwarzało śmiertelne ryzyko dla klientów z alergią na orzeszki ziemne.