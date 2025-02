Gdzie wyrzucić woreczek po ryżu? Wiele osób popełnia ten sam błąd

Do jakiego pojemnika wyrzucić woreczek po ryżu?

Zakup ryżu w woreczkach jest wygodniejszą opcją w porównaniu do tradycyjnego opakowania, bowiem podczas gotowania nie musimy za każdym razem odmierzać potrzebnej ilości. Niestety ta opcja nie jest najlepsza z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Każdy woreczek to kolejne foliowe opakowanie, które musi trafić do pojemnika na śmieci. Pojawia się jednak pytanie - którego pojemnika?

Wiele osób wyrzuca woreczki po ryżu do kontenera na metale i tworzywa sztuczne. Choć intuicyjnie wydaje się, że jest to dobra decyzja, niestety okazuje się, że działając w ten sposób, popełniamy spory błąd. Mimo że woreczek przypomina plastik, nie nadaje się do recyklingu z powodu obecności chemikaliów, m.in. bisfenolu A (BPA). Takie śmieci powinny zatem trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Należy dodać, że BPA jest potencjalnie szkodliwym dla zdrowia składnikiem. Może wpływać w negatywny sposób na układ odpornościowy i hormonalny oraz powodować alergie.

Czytaj więcej Biznes Gdzie wyrzucić blister po lekach? Nie wszyscy znają te reguły Dzięki odpowiedniej segregacji odpadów możliwe jest ich ponowne przetworzenie, zmniejszenie ich ilości i ograniczenie liczby nielegalnych wysypisk. Nie każdy jednak wie, jak robić to prawidłowo. Problematyczne mogą być na przykład blistry po lekach.

Co dzieje się z odpadami zmieszanymi? Trafiają one do instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub do spalarni. W pierwszym przypadku są sortowane i jeśli to możliwe, ponownie wykorzystywane. W drugim przypadku są spalane w specjalnych, bezpiecznych dla środowiska piecach.

Co zrobić z ugotowanym ryżem?

Ryż, zarówno suchy, jak i gotowany na wodzie lub mleku roślinnym, powinien trafić do pojemnika na bioodpady. Należy jednak pamiętać, że nie może być on zanieczyszczony tłuszczem, nabiałem lub mięsem, bo w takim przypadku nie nadaje się do wytworzenia kompostu. Gotując ryż na wegańskim mleku, trzeba sprawdzić, czy płyn nie zawiera olejów roślinnych. Jeśli tak, powinien trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Do zmieszanych wyrzucamy też ryż gotowany na mleku krowim lub kozim.