UE chce, by dane napędzały biznes. Ale polskie firmy mają obawy

Ale to tylko jedna strona medalu, gdyż aż 40 proc. respondentów w DA widzi zagrożenie. Maciej Kalisiak, członek zarządu HPE Polska, uspokaja. – Otwarcie przed europejskimi firmami nowych źródeł danych może nadać rozpędu ich transformacji. Będą w stanie dowiedzieć się więcej na temat swoich własnych procesów, podejmować decyzje w oparciu o bardziej wiarygodne analizy i wreszcie tworzyć nowe produkty i usługi oparte na danych – tłumaczy.

Kalisiak przyznaje, że mimo tych korzyści polskie przedsiębiorstwa mają przed sobą jeszcze dużo pracy, by spełnić minimalne wymogi stawiane przez nowe regulacje. Ale nie tylko. Jak podkreśla, istotne będzie odpowiednie „przekształcenie” firm. – Chodzi o to, aby umieścić dane w centrum strategii biznesowych i wydobyć z nich maksimum wartości – wyjaśnia.

Rodzime firmy boją się wycieku tajemnic

W rodzimych firmach liczą, że DA przyniesie korzyści zwłaszcza w kilku konkretnych obszarach. Badani podają, że nowa regulacja pomoże w optymalizacji i automatyzacji procesów (55 proc.), usprawni współpracę z łańcuchem dostaw (32 proc.), pozwoli generować oszczędności dzięki możliwości przekazywania danych z urządzeń niezależnym wykonawcom i serwisantom (31 proc.) czy wesprze proces trenowania modeli sztucznej inteligencji (28 proc.). Analitycy twierdzą, że DA przyniesie biznesowi wymierne rezultaty. Dotyczy to choćby przemysłu wytwórczego, gdzie dziś kierownicy produkcji z reguły mają dostęp do danych gromadzonych przez maszyny wyłącznie w ramach usług wykupionych od producenta danego urządzenia. Tymczasem w przyszłości będą oni mogli samodzielnie agregować dane z maszyn pochodzących od rozmaitych producentów, a następnie wykorzystywać je do optymalizacji całych procesów produkcyjnych (np. za pomocą tzw. cyfrowego bliźniaka).

Korzyści mają być też odczuwane przez końcowych użytkowników urządzeń. Ale to już firmom niezupełnie odpowiada – obowiązek udostępniania klientom danych to z perspektywy m.in. producentów urządzeń zagrożenie. 43 proc. badanych nad Wisłą uważa, że nowe regulacje tworzą „wątpliwości prawne w zakresie ochrony tajemnic handlowych”. Aż 38 proc. ankietowanych boi się ich naruszenia przez inne firmy w wyniku uwolnienia dostępu do danych.

37 proc. respondentów przekonuje, iż filtrowanie i ochrona danych poufnych i osobowych podczas przekazywania danych będzie stanowiła istotny problem. Z kolei 31 proc. mówi o obawach związanych z potencjalnym zastosowaniem przez konkurencję tzw. inżynierii wstecznej, by poznać szczegóły danego urządzenia.

HPE ocenia: Polska jest w środku stawki

Nie ulega wątpliwości, że – aby wykorzystać możliwości i zminimalizować ryzyka związane z aktem ws. danych – konieczne są odpowiednie kompetencje w obszarach takich jak strategia w zakresie danych czy zarządzanie nimi i bezpieczeństwo. A tu niestety polskie przedsiębiorstwa mają wiele do zrobienia. HPE opracował model oceny takiej dojrzałości firm, gdzie, w zależności od tego, w jakim stopniu firmy są zdolne do generowania wartości z danych, które tworzą i przechowują, mogą otrzymać od 1 do 5 pkt.