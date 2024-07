Niewielki obraz „Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu” trafił pod młotek na aukcji Christie’s w Londynie z szacunkową ceną 15 – 25 milionów funtów i ostatecznie osiągnął cenę 17,5 miliona funtów (około 89 mln złotych) – najwyższą cenę, jaką kiedykolwiek wylicytowano na aukcji za dzieło tego artysty, poinformował dom aukcyjny Christie’s.

Obraz przedstawia Jezusa, Maryję i Józefa odpoczywających w drodze do Egiptu po tym, jak dowiedzieli się, że Herod, król Judei, chciał zabić młodego Jezusa.

Tycjan, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Tiziano Vecellio, stworzył dzieło w pierwszej dekadzie XVI wieku, na samym początku swojej kariery. Mierzący zaledwie 46,2 centymetra x 62,9 centymetra obraz jest maleńki w porównaniu z niektórymi ogromnymi dziełami, z których Tycjan stał się znany później. Jednak ten olejny obraz namalowany na płótnie ma niezwykłą historię.

Niezwykła historia miniaturowego obrazu Tycjana

Obraz był po kolei w kolekcjach wielu europejskich arystokratów, aż w czasie wojen napoleońskich został skradziony podczas francuskiej okupacji Wiednia w 1809 roku i zabrany do Paryża. Obraz, który znajdował się w pałacu Belweder w stolicy Austrii, powrócił do Wiednia w 1815 roku i ponownie trafił do prywatnych kolekcji, zanim w końcu w 1878 roku kupił go na aukcji John Alexander Thynne, 4. markiz Bath. Obraz znalazł się w kolekcji mieszczącej się w rezydencji markiza - Longleat, w Wiltshire w Anglii.