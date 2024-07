Aleksandra Załęska: Nie ma uzasadnienia, by równolegle wypuszczać na rynek dwa standardy

Dlaczego nie 100 procent?

Ponieważ istnieją osoby, które z internetu nie korzystają i jest ich około 9 proc. Drugi filar badania to nasze skrypty site centric, które wydawcy implementują na swoich stronach i w aplikacjach. Dają one możliwość jeszcze dokładniejszego pomiaru niż tylko ten na podstawie panelu. Dzięki nim jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zmierzyć odsłony, wizyty i czas, który użytkownik spędza w danym miejscu. Trzeci filar naszego badania to BPS, czyli z angielskiego Behavioral Panel Synthesis. To metodologia łączenia zasięgów, która z bardzo dużym prawdopodobieństwem pozwala zidentyfikować tych samych użytkowników na różnych urządzeniach.

Jacek Świderski, szef Wirtualnej Polski, powiedział, że wraz z wyłączeniem obsługi tzw. third party cookies przez Google wasz Mediapanel przestanie istnieć. Co pani na to?

Mediapanel istnieje i będzie istnieć. Będziemy walczyć o co najmniej kolejnych 20 lat na rynku polskim. Dlaczego? Ponieważ już teraz mamy metodę obliczania wyników w rzeczywistości bez third party cookies. Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie jej weryfikacji. Opiera się ona na first party cookies oraz na adresach IP. Jesteśmy po etapie produkcji pierwszych wyników testowych, trwają konsultacje Stałego Zespołu Metodologicznego, pracującego z nami nad rozwojem badania Mediapanel.

Jakie są reakcje zespołu i kiedy wyniki będą dostępne publicznie?

Rezultaty testów są obiecujące. Gemius już teraz jest gotowy, aby przełączyć badanie na nową metodologię począwszy od 1 lipca, zgodnie z tym, co komunikowaliśmy na spotkaniu z rynkiem w styczniu. Skoro jednak Google przesunął termin wyłączenia obsługi third party cookies, zyskaliśmy dodatkowy czas. Chcemy go dobrze wykorzystać. Dlatego nie znamy dziś konkretnej daty wdrożenia, a jego harmonogram będzie wynikiem rekomendacji Stałego Zespołu Metodologicznego oraz aktualnej sytuacji rynkowej.