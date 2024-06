Czytaj więcej Biznes Chińczycy chcą zalać Europę tanimi samochodami elektrycznymi Europejscy producenci samochodów elektrycznych mają powody do obaw. Nie dość, że w ostatnim czasie popyt przyhamował, to wkrótce europejski rynek zacznie zalewać fala tanich elektryków z Chin.

No bo jak mógł lekceważyć, skoro BYD w 2023 roku odnotował przychody w wysokości 85 mld dol. a Mercedes zanotował w tym samym czasie 20,3 mld euro? No i Wang Chuanfu z nim bezpośrednio nie konkuruje. BYD produkuje auta, które sprzedaje po 10 tys. dolarów. I dzięki temu właśnie mówi się o nim, jako o drugim Henry Fordzie. A tym drugim „Fordem” miał być nim Elon Musk, który jednak poszedł w produkcję aut drogich i zamiast zająć się wyłącznie Teslą teraz próbuje sił w podróżach kosmicznych i medycynie. Wang Chuanfu także inwestuje w innych dziedzinach, tyle, że ściśle związanych z motoryzacją.

Prezes BYD produkował dla Motoroli. Ale poszedł dalej

58-letni dzisiaj genialny Chińczyk jest z zawodu chemikiem. A swoją działalność biznesową rozpoczął od produkcji baterii do telefonów amerykańskiej Motoroli i innych firm z tej branży. Jednak poszedł dalej i zaczął przymierzać się do baterii do samochodów elektrycznych. W 2003 roku kupił fabrykę w Xi’an, która produkowała auta z silnikami spalinowymi, ale auta były kiepskiej jakości. W branży nabijano się wtedy z Wanga, że jego auta muszą być serwisowane tuż po tym, jak zjadą z taśmy produkcyjnej.

Mimo to, w Chinach sprzedaż BYD-ów rosła. W 2008 roku zauważył go Warren Buffett, który uznał, że dla Berkshire Hathaway może to być dobra inwestycja. Za 230 mln dolarów kupił wtedy 10 proc. udziałów. Dzięki temu Wang Chuanfu mógł się rozwijać, dalej pozostając w branży moto. Jednak inwestycja Buffetta dała mu o wiele więcej, bo nie tylko pieniądze, ale i uznanie na świecie. Obiecał wtedy, że nie dalej, jak za 2 lata zacznie eksportować auta elektryczne do Stanów Zjednoczonych. Zbudował magazyny baterii, uruchomił produkcję półprzewodników i farmy solarne. I cały czas trzymał się tej samej zasady: musi być tanio. A było to możliwe, bo kontrolował cały łańcuch dostaw.

Prezes BYD podjął dwie ryzykowne decyzje. I wygrał

Obietnicy podboju w USA nie spełnił i w trzy lata później powiedział, że tak naprawdę Amerykanie powinni przesiąść się na hybrydy.