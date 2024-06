Coraz większą uwagę zwracamy na ubezpieczenia podróżne. 59 proc. badanych kupiło lub zamierza kupić takie ubezpieczenie, postrzegając je jako sposób na spokojniejsze wakacje. Deklaruje tak około połowa podróżnych z Francji (49 proc.), Niemiec (53 proc.) oraz Hiszpanii (55 proc.).

Co ciekawe sztuczna inteligencja staje się narzędziem do planowania podróży. Prawie 3 na 10 Europejczyków (29 proc.) planuje wykorzystywać ją do pomocy przy planowaniu letnich wakacji. Największy odsetek takich osób odnotowano w Hiszpanii i we Włoszech (w obu przypadkach po 36 proc.). W przypadku Holandii i Francji, pomimo niższego poziomu podróżniczych aspiracji, odsetek ten wyniósł odpowiednio: 25 proc. i 24 proc.

Czytaj więcej Biznes Polacy ruszają na wakacje. Ile chcą wydać? Dokąd pojadą? Większość z nas planuje wakacyjny wyjazd, najczęściej do krajowych kurortów. Ale około 14 proc. zostanie w domu, zwykle z przyczyn finansowych – wynika z badań ZBP „Wakacyjny Portfel Polaków 2024 – czy stać nas na relaks?”

Niezależnie od kierunku wakacyjnych wypraw głównym celem większości Europejczyków jest przeżycie czegoś nowego i innego podczas wakacji (75 proc.). Takie nastroje są najbardziej widoczne wśród podróżnych z Wielkiej Brytanii (79 proc.), Hiszpanii (80 proc.) oraz Polski (83 proc.).

Świadome wydatki wakacyjne

– Wysokie koszty życia mogą wpływać na wakacyjne plany podróżnicze, choć aspiracje w tym zakresie wciąż pozostają na wysokim poziomie. To kontynuacja popandemicznej tendencji. Tradycyjny sezon wakacyjny pozostaje ważnym momentem, który chcemy poświęcić na doświadczenie nowych rzeczy. Chęć podróżowania jest niezwykle duża w całej Europie, lecz z naszych danych wynika, że ​​podróżni muszą zacisnąć pasa, aby w tym roku wyjechać na wakacje – skomentował wyniki badania Joe Mason, Global Head of Product Management and Innovation w Allianz Partners.