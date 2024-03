Duże pieniądze dla Poczty Polskiej coraz bliżej. Sejm rzuci koło ratunkowe

Związkowcy zaznaczają, że poziom ich zarobków jest uwłaczający i domagają się podwyżek. Dziś jednak nie wiadomo, czy pieniądze z rekompensaty zasilą budżet płacowy PP. Robert Czyż liczy, iż choć część tych pieniędzy trafi do portfeli pocztowców. – Poprzedni zarząd spółki obiecał nam, że – gdy pieniądze z rekompensaty wpłyną – zakończymy spory zbiorowe w firmie i dojdzie do podwyżek wynagrodzenia. Dziś naczelnicy placówek zarabiają tyle co pracownicy. To skandal. Za ciężką pracę pocztowcom należą się godne zarobki – dodaje Czyż.

Poczta Polska potrzebuje reformy

Tyle że PP zaciąga dziś pożyczki, by w ogóle funkcjonować. Część ekspertów obawia się, by pomoc z budżetu nie została „przejedzona”. Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych, wyjaśniał na Komisji Infrastruktury, że nowelizacja Prawa Pocztowego i rekompensata są firmie potrzebne jak tlen, by ta mogła odzyskać płynność finansową. Czy zatem związkowcy wywalczą wzrost płac? Dziś tego nie wiadomo. Na razie w PP jest tymczasowy zarząd (pełniącym obowiązki prezesa spółki jest Sebastian Mikosz). – W niedługim czasie ogłoszony będzie konkurs na nowy zarząd – zapewnia Kropiwnicki.

I to prawdopodobnie nowe władze państwowego operatora zajmą się wyciąganiem firmy z dołka. – Konieczne są zmiany w prowadzeniu tej strategicznej firmy – przekonuje Magdalena Kołodziejczak (KO), którą wybrano na posłankę-sprawozdawcę na plenarnym posiedzeniu Sejmu.

– Spółce potrzebna jest reforma całego systemu doręczeń – potwierdza Karolina Pawliczak.