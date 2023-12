Cyberbezpieczeństwo w 2024 roku: zadbaj o cyberodporność swojej firmy

Popularnym rodzajem ataku na firmy jest nadal DDoS (ang. distributed denial of service).

Skuteczny atak DDoS potrafi zachwiać ciągłością działania firmy. Zmasowane połączenia w kierunku konkretnej adresacji IP powodują wysycenie łącza lub zasobów urządzeń sieciowych i prowadzą do niedostępność usług sieciowych. I to zarówno w kierunku wchodzącym do zaatakowanej firmy, jak i blokowane są połączenia wychodzące. W przypadku tych pierwszych, w zależności od zaatakowanych zasobów klienci nie mogą połączyć się ze stroną firmową, dokonać operacji bankowych, nie dociera poczta elektroniczna.

- W ostatnim czasie najwięcej ataków tego typu przeprowadzanych jest przez grupy związane z rządem rosyjskim i obliczone są na efekt propagandowy – dodaje Przemysław Dęba.

- Rosnący trend to ataki na łańcuch dostaw, czyli atak na infrastrukturę, usługi lub produkty jednego z naszych dostawców po to, aby wykorzystując zaufany kanał dostać się do zasobów celu. Wykorzystywana tutaj jest różnica potencjałów ryzyka i dojrzałości organizacji, które z sobą współpracują np. korporacja i startup. Coraz bardziej skomplikowane modele biznesowe będą temu zjawisku sprzyjały – wylicza dyrektor.

- Na koniec warto też zwrócić uwagę na ataki, których celem są fraudy, a polegają na przejęciu kont klientów usługodawców banków, telekomów, portali transakcyjnych itd. Dlatego budując system bezpieczeństwa warto zadbać też o bezpieczeństwo kont i danych naszych klientów. To sposób na zabezpieczenie przychodów i wyraz szacunku, jakim darzymy naszych klientów – mówi Przemysław Dęba.

Jaką część ataków cyberprzestępców udaje się odeprzeć? - Niestety, takie wiarygodne dane są niedostępne, ale również trudne do pozyskania, bowiem wiele prób ataków, czy nawet skutecznych ataków pozostaje niezauważona – mówi Dęba.