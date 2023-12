Potrzeba dodatkowych miliardów na służbę zdrowia

Głównym źródłem finansowania ochrony zdrowia są składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, które płaci większość ubezpieczonych. W tym roku ma być to (według planu finansowego) 137,6 mld zł.

Wyraźne zwiększenie przychodów ze składek pomiędzy 2021 a 2022 r. wynika z dwóch przyczyn: inflacji i zmiany sposobu liczenia daniny dla samozatrudnionych i przedsiębiorców. W umowie koalicyjnej zapowiedziano chęć cofnięcia zmian w sposobie odprowadzania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców zapisanej w Polskim Ładzie. – To może doprowadzić do uszczuplenia przychodów NFZ o ok. 21–25 mld zł w perspektywie do 2027 r. – po wprowadzeniu Polskiego Ładu wartość składek odprowadzonych przez przedsiębiorców wynosi ok. 7 mld zł rocznie – dodaje Wojciech Wiśniewski.

Zastanawia się, w jaki sposób politycy zamierzają równocześnie zrealizować plany zapowiedziane w umowie koalicyjnej i zadbać o odpowiednie zabezpieczenie pieniędzy na opiekę zdrowotną. – Równocześnie ma nastąpić cofnięcie części zapisów PŁ i wprowadzenie zasady sześciomiesięcznego vacatio legis przy zmianach podatkowych. A to oznacza, że ewentualne zmiany na 2025 r. parlament powinien uchwalić w ciągu pierwszych pięciu miesięcy przyszłego roku (tak, by mógł je zaakceptować prezydent).

Ekonomista szacuje, że samo zachowanie ustawy „7 proc. PKB na zdrowie” oznacza konieczność znalezienia dodatkowego finansowania 112,5 mld zł w latach 2025–2027. Jeśli zaś dodatkowo zmieniono by zasady opłacania składki przez przedsiębiorców, będzie to 133,5–137,5 mld zł do końca obecnej kadencji Sejmu. Bartosz Arłukowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia, poseł KO, były minister zdrowia, uważa, że sytuacja w ochronie zdrowia po ośmiu latach rządów PiS jest trudna. Jako przykłady podaje: długi czas czekania na wizyty u lekarzy specjalistów, podwojenie zadłużenia szpitali, brak dostępności (i wysokie ceny) leków, zmniejszenie liczby łóżek szpitalnych oraz likwidację ok. 1000 aptek: – Trzeba posprzątać, ale koncepcję zmian przedstawi nowy rząd i minister. Pierwsze rozważania na temat finansów na pewno pojawią się przy uchwalaniu budżetu na przyszły roku – uważa wiceprzewodniczący KO.

Wojciech Wiśniewski uważa, że potrzebna jest poważna debata na temat sposobu finansowania ochrony zdrowia. I to szybko: – Jeśli nic się nie zmieni, to wydatki budżetowe na zdrowie za kilka lat będą równe lub wyższe dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo wyniosą tyle co 800+. – Przypomina, że Fundusz Medyczny dysponuje ok. 8 mld zł. Jego zdaniem także warto zastanowić się nad powolnym zwiększaniem wysokości składki zdrowotnej połączonej z odpisami podatkowymi albo nad wysokością składki płaconej przez rolników.