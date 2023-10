Kolejny sukces Duńczyków. Ich lek nie tylko zwalcza otyłość, ale też leczy nerki

Amerykańskie firmy Baxter International Inc. i DaVita Inc. straciły na wartości odpowiednio odpowiednio o 7 i 15 proc. Z kolei wycena Novo wzrosła na giełdzie kopenhaskiej o 4,4 proc., czyli łącznie o 43 proc. od początku 2023 r.

Duńczycy wstrzymują badania

Sami Duńczycy są zaskoczeni nowym odkryciem. Niezależny komitet powołany przez Novo, który monitoruje wyniki analiz skuteczności Ozempicu, zalecił nawet wstrzymanie badań po tym, jak okazało się, że wstępne analizy spełniły już wcześniej ustalone kryteria skuteczności. Jak informuje firma takich ustaleń oczekiwano dopiero w I połowie 2024 roku.

Wygląda na to, że Ozempic i Wegovy, drugi lek Novo zwalczający otyłość, prawdopodobnie rozszerzy się na obszary wykraczające poza otyłość i cukrzycę. Wcześniejsze badanie wykazało , że Wegovy nie tylko leczy cukrzycę i pomaga w obniżeniu wagi, ale również zmniejsza ryzyko zawałów serca i udarów mózgu.

Analitycy rynku farmaceutycznego widzą wielką przyszłość dla leków produkowanych z wykorzystaniem analogu GLP-1, czyli takich jak właśnie Ozempic i Wegovy. „Zbiór dowodów przemawiających za stosowaniem analogu GLP-1, poza utratą masy ciała i kontrolą poziomu glukozy we krwi, stale rośnie” – napisał w notatce Peter Verdult, analityk Citigroup Inc., odnosząc się do badania Novo.

Tyją wyceny firm walczących z otyłością

Zmiany na rynkach pójdą jeszcze dalej. Bo inwestorzy są zdania, że ta nowa generacja leków odchudzających znacząco poprawi ogólny stan zdrowia milionów Amerykanów. To dlatego amerykańskie akcje spółek z sektora opieki zdrowotnej zarabiające na leczeniu chorób przewlekłych, do których zaliczane są otyłość i cukrzyca typu 2, osiągnęły w tym roku wyniki gorsze od indeksu S&P 500.

Szczególnie słabo radzą sobie producenci wyrobów medycznych, tacy jak Dexcom Inc. (producent urządzań do stałego monitoringu poziomu cukru we krwi) i Insulet Corp. (dostawca insuliny), których akcje od początku roku odnotowały spadek odpowiednio o 25 i 50 proc.