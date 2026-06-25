W czwartek, 25 czerwca, tuż przed godzinę 16.00 w serwisie Downdetector nastąpił gwałtowny wysyp zgłoszeń klientów Alior Banku. Użytkownicy wskazują na problemy z dostępnością do bankowości mobilnej. O godzinie 16.20 liczba zgłoszeń przekroczyła już 900. Kłopoty z usługami banku mają klienci z całej Polski.

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Alior Bank potwierdził awarię o godzinie 16.30 na swoich mediach społecznościowych. „Obecnie mogą występować utrudnienia w działaniu aplikacji Alior Mobile i Alior Online. Przepraszamy za tę sytuację, pracujemy nad jej rozwiązaniem” – czytamy we wpisie banku opublikowanym na Facebooku.

Alior Bank nie podał przyczyny usterki, nie wiadomo też, kiedy zostanie ona naprawiona. Bank przestrzegł jednak w poście przed możliwymi działaniami cyberprzestępców.

„Jednocześnie przypominamy: uważaj na wiadomości wysyłane przez przestępców nakłaniające do podawania danych lub logowania się na fałszywe strony. Bank nigdy nie przesyła linków ani nie prosi o zalogowanie się na stronie wskazanej przez aktywny link” – zaznaczono.

Artykuł będzie aktualizowany