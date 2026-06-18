Według danych portalu Downdetector awaria rozpoczęła się koło godziny 11.30. Bankowi udało się z nią uporać około 2.30, kiedy to mocno zaczęła spadać liczba złoszeń na portalu.

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Czytaj więcej Banki Bank Pekao usunął awarię. Aplikacja PeoPay znów działa Aplikacja PeoPay działa już prawidłowo - poinformował Bank Pekao. Awaria objęła jedynie telefony z systemem Android. Bank prosi użytkowników o pobr...

Osiem dni temu klienci banku alarmowali o awarii PeoPay. Awaria objęła jedynie telefony z systemem Android. Bank prosił użytkowników o pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji ze sklepu Play, co miało rozwiązać problem.