Według danych portalu Downdetector awaria rozpoczęła się koło godziny 11.30. Bankowi udało się z nią uporać około 2.30, kiedy to mocno zaczęła spadać liczba złoszeń na portalu.

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PeoPay wraca do normy. Bank Pekao apeluje do użytkowników Androida
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Bank Pekao usunął awarię. Aplikacja PeoPay znów działa

Osiem dni temu klienci banku alarmowali o awarii PeoPay. Awaria objęła jedynie telefony z systemem Android. Bank prosił użytkowników o pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji ze sklepu Play, co miało rozwiązać problem.