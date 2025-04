Niewielka liczba przenoszonych kont to dla banków dobra czy zła informacje? Odpowiedź nie jest tu wcale jednoznaczna. Plusem jest to, że nie muszą one borykać się z problemem masowych odpływów klientów. Ale minusem może być to, że trudniej im zdobyć tzw. klienta relacyjnego, czyli takiego, który ma w danym banku swoje główne konto, gdzie wpływają pieniądze np. z wynagrodzenia, z którego dokonuje codziennych płatności itp.

A obecnie bankom na takich klientach zależy najbardziej, w kontekście szybko rosnącej liczby klientów, którzy korzystając z różnych promocji i dostępnej oferty (np. atrakcyjnie oprocentowanych lokat oszczędnościowych czy kredytów itp.), owszem, zakładają tam konta, ale nie zostają na stałe.

Bankowe promocje a konieczność przeniesienie konta

Z raportów NBP wynika nawet, że Polska jest jednym z liderów w UE, jeśli chodzi o liczbą bieżących rachunków w na liczbę mieszkańców – w 2023 r. statystyczny Polak „miał” 2,6 takich rachunków.

– Dane jasno pokazują, że w Polsce mamy więcej rachunków bankowych niż osób, które mogą je mieć – zaznacza Jakub Jackiewicz, kierujący wydziałem akwizycji klientów w mBanku. I wyjaśnia, że dzieje się tak, bo wiele osób skuszonych ofertą depozytową czy ciekawą promocją produktową otwiera kolejne konta. To tym prostsze, że wiele banków umożliwia otwarcie konta zdalnie, w kilka minut.

– Klienci z drugą relacją to zresztą wyzwanie dla branży bankowej – przyznaje Jackiewicz. – Trudno ich przekonać do jednej, głównej relacji. Zatem powinniśmy nauczyć się z nimi pracować, tak by nie byli tylko kosztem, bo ich pozyskanie kosztuje, bo przychodzą oni do banku po promocyjne warunki. Ale też szansą na zwrot – podkreśla. Stąd właśnie różne działania banków, by tych relacyjnych klientów do siebie przyciągnąć i zatrzymać na dłużej.