Komentarz Partnera Cyklu: BIG InfoMonitor

Przedsiębiorcy decydują się na wdrożenie płatności mobilnych ze względu na wygodę, elastyczność i szybkość, a także bezpieczeństwo transakcji czy zwiększenie sprzedaży, gdyż umożliwienie klientom płacenia za pomocą urządzeń mobilnych może prowadzić do wzrostu konwersji i większej liczby transakcji, a także ze względu na redukcję kosztów, bo niektóre rozwiązania płatności mobilnych, takie jak płatności z konta na konto, mogą pomóc firmom obniżyć koszty związane z przetwarzaniem transakcji kartowych. I choć płatności cyfrowe same w sobie nie eliminują długów, mogą znacząco ułatwić ich spłatę i zarządzanie nimi. Ustawienie stałych zleceń płatności lub automatycznych przelewów może pomóc w terminowym regulowaniu zobowiązań, szczególnie z karty kredytowej czy BNPL, co zmniejsza ryzyko opóźnień i naliczania odsetek. Platformy cyfrowe i bazy dłużników, takie jak nasz Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, umożliwiają szybki dostęp do informacji o stanie zadłużenia, terminach płatności i możliwościach restrukturyzacji długu. Nowoczesne rozwiązania cyfrowe pozwalają na wysyłanie spersonalizowanych powiadomień o zbliżających się terminach płatności, co pomaga uniknąć zapomnienia o spłacie. Płatności cyfrowe są zazwyczaj bezpieczne i wygodne, co może zachęcić do regularnego spłacania zobowiązań. Niektóre platformy umożliwiają negocjowanie warunków spłaty długu online, co może być bardziej komfortowe i mniej stresujące niż tradycyjne metody.

Płacenie kontrahentom w terminie jest bardzo ważne bez względu na to, jak się rozliczamy. Gdy niesolidny płatnik wejdzie do kręgu klientów naszej firmy, za chwilę jego problemy mogą stać się również naszymi. A ryzyko, że tak się stanie, jest całkiem spore, bo o kłopotach z płynnością finansową w tym roku informuje już co piąty przedsiębiorca. Nie są to tylko deklaracje, wartość nieopłaconych faktur i opóźnionych rat kredytów wzrosła od lipca w ostatnich 12 miesiącach o blisko 2,5 mld zł do rekordowych 44,8 mld zł, wynika z zaległości zgłoszonych przez wierzycieli do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i informacji o spłacie firmowych kredytów w bazie BIK. Przybywa też firm, które mają problemy z bieżącymi rozliczeniami, terminowymi płatnościami względem banków i kontrahentów. W rok przybyło ich o niespełna 6 tys. do ponad 324 tys.

Nasilenie problemów z rozliczeniami dotyczy bowiem niemal wszystkich sektorów, począwszy od górnictwa, poprzez transport, handel, przemysł, budownictwo, zakwaterowanie i gastronomię oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie działają m.in. takie firmy jak: biura architektoniczne, agencje reklamowe i PR, biura księgowe, kancelarie prawne czy doradztwo podatkowe.

Dlatego monitorowanie spływu należności oraz rzetelności płatniczej kontrahentów powinno być stałym elementem działań każdego przedsiębiorstwa. A jest o co walczyć. Utrata wizerunku wiarygodnego szefa, brak zaufania ze strony kontrahentów, pogorszenie lub utrata zdolności kredytowej, znalezienie się w Rejestrze Dłużników BIG czy bankructwo – to przykładowe konsekwencje zatorów płatniczych, które mogą być dla firmy wyjątkowo nieprzyjemne i wywoływać efekt domina.

Można biernie patrzeć na rosnące statystyki zaległości lub działać i nie dać się wplątać w zatory płatnicze. Prowadzące rejestr dłużników Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor pozwala sprawdzać wiarygodność płatniczą zarówno własną, jak i kontrahentów. Sprawdzanie, z kim robi się interesy i komu udziela się kredytu kupieckiego, z roku na rok zyskuje na popularności i zabezpiecza przed trudnymi relacjami. Warto wdrożyć to do biznesowej rutyny, bo panujące warunki, mocno podnoszą ryzyko trafienia na klienta, który chętnie skorzysta z kredytu kupieckiego, lecz nie będzie dawał rady uregulować płatności.

