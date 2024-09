Klienci chcą płacić smartfonem i zegarkiem

Prawie co drugi Polak jest zainteresowany innowacyjnymi usługami płatniczymi. Mowa m.in o takich metodach, jak autoryzacja płatności odciskiem palca (21 proc. zainteresowanych), dłoni (11 proc.), tęczówką oka (8,5 proc.), twarzą (7,5 proc.) czy z wykorzystaniem głosu (7,1 proc.). Z badań płynie jednoznaczny wniosek, że im niższe wykształcenie, tym większy sceptycyzm do innowacyjnych usług płatniczych. Niemal trzy czwarte osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym nie jest zainteresowane żadną z wymienionych nowatorskich form płatności. Natomiast na „tak” jest 45 proc. respondentów, którzy ukończyli studia wyższe. Podobnie jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. Polacy z większych miejscowości są bardziej skłonni do korzystania z innowacyjnych metod. W grupie entuzjastów są przede wszystkim osoby młode (w wieku 18–29 lat) oraz zarabiające najwięcej.

Cyfrowy ekosystem

Wraz z rozwojem nowych technologii poszczególne rodzaje płatności coraz mocniej się przenikają. Z jednej strony to wyzwanie ze względu na konieczność synchronizacji i standaryzacji. Z drugiej natomiast wygoda dla klientów. Przykładem może być usługa płacenia za pomocą zegarka, oferowana m.in. przez firmę Visa. Po utworzeniu wirtualnego portfela ustawia się hasło, które będzie go aktywowało. Po dodaniu karty można płacić zbliżeniowo za pomocą smartwatcha. Co ważne, tego typu transakcje są chronione poprzez tokenizację, czyli zastąpienie numeru karty unikalnym, losowo wygenerowanym numerem. To zwiększa bezpieczeństwo całego procesu.