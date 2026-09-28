955 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

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954 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

953 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2026 r. w 50. rocznicę śmierci Stanisława Grochowiaka

952 Zarządzenie nr 18/2026 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2026 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 220. rocznicę powstania przeciwko Królestwu Prus

951 Zarządzenie nr 17/2026 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2026 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej powrót Pomorza Gdańskiego do Polski w 1466 roku

950 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 września 2026 r. w sprawie rocznej średniej ceny paliw lotniczych, SAF i syntetycznych paliw lotniczych oraz różnic między tymi cenami za rok 2025