1268 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 września 2026 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe

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1267 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

1266 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

1265 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 września 2026 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących adresowania dla właściwego kierowania połączeń, numeracji punktów sygnalizacyjnych oraz tworzenia i udostępniania znaków identyfikujących abonenta

1264 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej

1263 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług

1262 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 25 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

1261 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wyborczy

1260 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

1259 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE

1258 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2026 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2027 r.

1257 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

1256 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym