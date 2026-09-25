949 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2026 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej

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948 Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 25 września 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim”

947 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2026 r. w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

946 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji

945 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji

944 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem Świętego Andrzeja Boboli

943 Uchwała nr 6/2026 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 września 2026 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2027

942 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem Jerzego Żurawlewa w 100-lecie pierwszego Konkursu Chopinowskiego

941 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2026 r. w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem Tadeusza Mazowieckiego

940 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2026 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich