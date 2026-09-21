1228 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

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1227 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 września 2026 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej