927 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 września 2026 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

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926 Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu

925 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2026 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej