1151 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Reklama Reklama

1150 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

1149 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

1148 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

1147 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Górowo Iławeckie w województwie warmińsko‑mazurskim

1146 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

1145 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych

1144 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego