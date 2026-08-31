890 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2026 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej

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889 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2026 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mirosława Różańskiego

888 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2026 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji

887 Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu „e-Legislacja”

886 Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów