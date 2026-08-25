1128 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

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1127 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru wydawania decyzji o cofnięciu niepublicznej szkole artystycznej uprawnień publicznej szkoły artystycznej

1126 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

1125 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych

1124 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 21 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego

1123 Ustawa z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw