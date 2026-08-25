872 Zarządzenie nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

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871 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 sierpnia 2026 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

870 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych, podpisaną w Warszawie dnia 26 stycznia 2026 r.

869 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych, podpisana w Warszawie dnia 26 stycznia 2026 r.

868 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie wskaźnika referencyjnego stosunku obszarów trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych

867 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 25 sierpnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw