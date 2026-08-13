1095 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

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1094 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

1093 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 sierpnia 2026 r. w sprawie planu obszarów przyspieszonego rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii

1092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.

1091 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

1090 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 10 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

1089 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie legitymacji służbowych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej